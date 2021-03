Foto- und Videoplattform Instagram verschärft Jugendschutzmaßnahmen

Instagram möchte in Zukunft besser erkennen, ob neue Nutzer wirklich über 13 Jahre alt sind.

Menlo Park – Instagram baut seine Jugendschutzmaßnahmen aus. Unter anderem will Facebooks Foto- und Videoplattform verstärkt erkennen, wenn sich entgegen den Regeln Kinder im Alter unter 13 Jahren anmelden. Zum Schutz vor ungewollten Kontaktanfragen werden Erwachsene künftig daran gehindert, Nutzer im Alter unter 18 Jahren per Direktnachricht anzuschreiben, wenn diese ihnen nicht schon folgen. Die Neuerungen gelten weltweit, wie Instagram am Dienstag ankündigte.