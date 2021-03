Schneegestöber in Tirol: Mehr als ein Meter Neuschnee auf den Bergen

Auch in Tirols Tälern hat sich der Winter noch einmal breit gemacht: Bis Mittwochfrüh sind 64 Zentimeter Neuschnee in Leutasch – das damit auf eine Schneehöhe von gut einem Meter kommt – und in Hochfilzen gefallen, rund 60 Zentimeter in St. Anton (Gesamtschneehöhe damit aktuell 90 Zentimeter). In Reutte waren es immerhin noch 32 Zentimeter, in Kufstein 10 Zentimeter Neuschnee.