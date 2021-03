Nach Protest gegen Vier-Personen-Regel: Corona-Gesetzesnovelle abgeändert

Wien – Die umstrittenen Passagen in der geplanten Corona-Gesetzesnovelle werden nach zahlreichen kritischen Stellungnahmen im Begutachtungsverfahren doch noch überarbeitet. Was jenen Passus angeht, wonach eine Veranstaltung schon ab dem Zusammenkommen von vier Personen besteht, werden nun bis zu sechs minderjährige Kinder ergänzt und es kommt eine Befristung. Zudem wird der Testzwang für bestimmte Berufsgruppen insofern gelockert, als in Ausnahmefällen eine FFP2-Maske als Alternative bleibt.