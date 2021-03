Sternekoch Roland Trettl: „Die Gastronomie wird mit Füßen getreten“

Der 1971 in Bozen geborene Starkoch Roland Trettl feilte u.a. in München, Tokio und auf Mallorca an seinem Können. Zehn Jahre lang war der Vater eines Sohnes Chefkoch im Restaurant Ikarus im Hangar-7 in Salzburg, der Stadt, in der Trettl heute mit seiner Familie lebt. 2013 absolvierte Trettl seinen ersten TV-Auftritt als Gastjuror der Sat.1-Kochshow "The Taste“. Derzeit ist er Gastgeber in den VOX-Dating-Dokus "First Dates – Ein Tisch für zwei“ und "First Dates Hotel“.

© Helge Kirchberger Photography