Innsbrucker Schule wegen Corona-Cluster bis 26. März geschlossen

Innsbruck – In der Tiroler Landeshauptstadt ist ein neuer Corona-Cluster aufgepoppt. Wie von Seiten der Bildungsdirektion auf TT-Anfrage bestätigt wird, sollen im Gymnasium Sillgasse acht Schüler und zwei Pädagogen positiv getestet worden sein. In Summe sind sieben Klassen betroffen. Die Stadt Innsbruck hat darum in Rücksprache mit der Tiroler Bildungsdirektion entschieden, die Schule bis einschließlich Freitag, 26. März, zu schließen, heißt es in einer Aussendung am Mittwoch.