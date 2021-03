„Architekt“ des Flüchtlingsdeals mit Türkei sieht „schwere Fehler“ der EU

Als vierten von fünf Punkten für einen neuen Deal nannte Knaus die Schaffung einer Art Monitoring-Mechanismus, um Menschenrechtsverletzungen wie illegale Zurückweisungen in der Ägäis zu verhindern. Zuletzt solle auch die Situation an der türkisch-syrischen Grenze „dringend“ thematisiert und ernst genommen werden, umriss der Experte seine Vorschläge.

Dort ist laut Knaus auch einer der „zwei großen Fehler“ des Abkommens zu verorten: Die Aufnahmebedingungen auf den Ägäis-Inseln seien „immer abschreckend“ gewesen, schnellere Verfahren und damit schnellere Rückschiebungen habe man nie erreicht. Der zweite große Fehler sei gewesen, dass Brüssel nach Auslaufen des Deals nicht auf die Türkei zuging, um neue Verhandlung zu starten, erklärte der Leiter des Think Tanks „Europäische Stabilitätsinitiative“ (ESI). Stattdessen kam es eben zum Bruch, nachdem Rufe des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nach mehr finanzieller Unterstützung in Brüssel verhallten und dieser daraufhin Geflüchtete mit Bussen an die Grenzen bringen ließ. Die griechischen Grenzbeamten reagierten mit Gewalt, die Regierung setzte das Asylrecht temporär aus. „Seither sind auch die Pushbacks in die Höhe geschnellt“, zeigte sich Knaus besorgt.