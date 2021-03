Zahl der Migranten auf griechischen Ägäis-Inseln ging stark zurück

Blick auf das Flüchtlingslager Kara Tepe auf Lesbos. NGOs prangerten mehrfach "menschenunwürdige" Zustände in dem Lager an.

Athen – Die Zahl der Migranten, die auf den griechischen Inseln in der Ostägäis ausharren, ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Während im Februar 2020 gut 42.414 Menschen in und um die Registrierlager auf Lesbos, Samos, Chios, Kos und Leros lebten, befanden sich im Februar 2021 nur noch 15.220 Migranten auf diesen Inseln. Dies teilte das griechische Migrationsministerium am Donnerstag mit.