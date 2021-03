Opposition sieht „Impfdesaster“, Kurz-Ladung abgelehnt

Scharfe Kritik am heutigen Auftritt von Finanzminister Blümel übte Wolfgang Zanger von der FPÖ. „Bümel trägt den Namen ‚Mein Name ist Hase und ich weiß von nichts‘. Er hat unvollständige Unterlagen und unvollständige Antworten geliefert. Es braucht einen echten Untersuchungsausschuss“, forderte er. Blümels Performance sei zudem „an Arroganz nicht zu überbieten gewesen“. Auf Fragen im Zusammenhang mit den Masken von Hygiene Austria und Palmers habe dieser geantwortet: „Haben wir Strümpfe von Palmers gekauft? Nein, wir haben keine Strümpfe gekauft“, schilderte Zanger.

Kritik übten alle drei Parteien daran, dass die Regierungsfraktionen die Ladung von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in den Ausschuss abgelehnt haben. Die von der ÖVP in Aussicht gestellte spätere Befragung des Regierungschefs ist für SPÖ, FPÖ und NEOS ein Hohn. „Wir brauchen jetzt Antworten. Er muss sich jetzt den Fragen stellen und nicht erst in drei Monaten“, so Greiner.