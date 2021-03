Gut zu wissen: Sind Hersteller von Corona-Impfstoffen bei Schäden haftbar?

Wien – Die Corona-Impfung ist dieser Tage das alles überschattende Thema – auch in den Sozialen Medien. Dort werden aber auch viele irreführende oder falsche Informationen verbreitet. So kursieren auch zum Thema Haftbarkeit der Impfstoff-Hersteller allerhand wilde Behauptungen. In Postings auf Facebook heißt es etwa: „Die Pharmakonzerne haben sich bereits von der Haftung befreien lassen“, „Die Hersteller dieser Impfstoffe wurden von jeglicher Haftung befreit!“ oder „Die Europäische Union übernimmt die Haftung für Corona-Impfschäden“ (Siehe Factbox am Ende des Artikels: 1, 2, 3, 4, 5). Sind das nur wilde Gerüchte oder ist an den Behauptungen tatsächlich etwas dran? Ein Faktencheck: