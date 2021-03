Corona-Ampel: Kommission denkt an lokale Restriktionen

Wien – Die Ampel-Kommission tritt für weitere Restriktionen ein, wenn sich die Zahl der Corona-Infektionen weiter „unkontrolliert“ erhöht. Allerdings wird in einer Stellungnahme nach der wöchentlichen Sitzung auch auf die Option regionaler Maßnahmen hingewiesen. Zudem will man die Akzeptanz in der Bevölkerung gewahrt sehen. Was die Ampelfarben angeht, bleibt alles beim Alten. Vorarlberg ist orange, der Rest des Landes rot.

Dass zuletzt etliche Cluster in Kindergärten und Schulen aufgetreten sind und das Durchschnittsalter der Infizierten immer jünger wird, ficht die Kommission offenkundig nicht sonderlich an. Denn explizit wird festgehalten, dass dem Offenhalten von Bildungseinrichtungen „oberste Priorität“ eingeräumt werden sollte.

Auch was die Abklärung der Fälle angeht, ist Vorarlberg mit 65 Prozent gut dabei. Eine bessere Bilanz weist nur Wien mit 72 Prozent auf. Dort wurde allerdings in der Vorwoche entgegen den Erfahrungen der vergangenen Wochen am wenigsten getestet. Den Spitzenwert hat Tirol, wo auf die Bevölkerungszahl bezogen mehr als doppelt so viele Tests vorgenommen wurden als in Wien.