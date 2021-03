Hall in Tirol – Zehn Tage war ein 56-jähriger Mann aus seiner Wohnung in Hall abgängig. Der Mann wurde seit dem 9. März nicht mehr gesehen, die Polizei bat um Mithilfe. Am Samstag kam die Entwarnung: Der Einheimische kehrte selbst nach Hause zurück. Wo er sich während der Zeit aufgehalten hatte, gab er laut Polizei nicht an. (TT.com)