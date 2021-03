Laster raste im Kongo in mehrere Autos: Mindestens 18 Tote

Goma – Mindesten 18 Menschen sind bei einem Unfall mit einem großen Lastwagen im Kongo gestorben. Er sei an einer stark befahrenen Kreuzung in mehrere Autos gerast, teilte ein Sprecher der Lokalregierung am Freitag mit. Der Unfall sei bei Buhumba in der östlichen Provinz Nordkivu passiert, sagte Provinzgouverneur Carly Nzanzu Kasivita der Deutschen Presse-Agentur. Mindestens zwei Menschen seien verletzt. Helfer seien noch dabei, weitere Menschen aus den Autowracks zu befreien.