Flüchtlinge in Griechenland gefesselt ins Meer getrieben?

Ankara, Athen – Die Türkei hat die griechische Küstenwache für den Tod von mindestens drei Flüchtlingen in der Ägäis verantwortlich gemacht. Nach Angaben von Innenminister Süleyman Soylu hatte die Küstenwache in der Nacht auf Freitag insgesamt sieben Migranten festgenommen, geschlagen, in Plastikhandschellen gelegt und ohne Rettungsboot oder Rettungswesten ins Meer getrieben. Zuvor seien ihnen noch alle Habseligkeiten abgenommen worden, berichtete Soylu auf Twitter.