23-Jähriger prallte in Kufstein gegen Mauer: Dieselkanister flog aus Auto

Kufstein – Ein schwerer Autounfall ist am Freitag in Kufstein glimpflich ausgegangen. Wie die Polizei berichtet, kam ein 23-Jähriger kurz vor 8 Uhr auf einer Gemeindestraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Durch den heftigen Aufprall wurde einer von drei im Auto mitgeführten Dieselkanistern durch die Heckscheibe in Richtung eines Mehrparteienhauses geschleudert. Weitere Schäden entstanden dadurch zum Glück nicht.