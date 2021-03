Einbrecher stahlen 30-Kilo-Tresor aus Wohnung in Scheffau

Scheffau – Mit Brachialgewalt gingen am Freitagabend Einbrecher in Scheffau am Wilden Kaiser vor. Die Unbekannten gelangten zwischen 19.05 und 22.10 Uhr über den Außenbereich einer Wohnanlage in den zweiten Stock zu einer Penthousewohnung. Dort brachten sie die Dreifachverglasung der Balkontür zum Bersten. Durch das so entstandene Loch öffneten sie die Tür, anschließend durchsuchten sie die Wohnung.