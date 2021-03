20-Jähriger in See vor den Augen seines Bruders von Lawine mitgerissen

(Symbolfoto) © ZOOM.TIROL

See – Eine Reihe schwerer Alpin­unfälle ereignete sich am Wochenende in Tirol. Dabei wurden, auch durch Lawinen, mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt.

Bereits am Samstag wurde ein 20-Jähriger in See im Paznaun von einem Schneebrett mitgerissen. Gemeinsam mit seinem Bruder (25) war der junge Mann mit den Tourenski auf dem Weg zum Mittagskopf. Rund 200 Meter unter dem Gipfel mussten sie laut Polizei ihre Ski ausziehen, weil sie aufgrund des extrem steilen und felsdurchsetzten Geländes nicht weiter mit diesen aufsteigen konnten. S

ie gingen zu Fuß weiter, als sich plötzlich eine Lawine löste. Der 20-Jährige wurde erfasst und kam rund 100 Meter weiter talwärts zum Liegen. Er wurde nicht verschüttet, zog sich aber schwere Verletzungen am rechten Oberarm zu. Sein Bruder setzte einen Notruf ab und leistete Erste Hilfe. Der junge Tourengeher wurde mittels Tau vom Notarzthubschrauber geborgen und ins Krankenhaus Zams gebracht. Dort musste er stationär aufgenommen werden.