Pöltl und die San Antonio Spurs beendeten Road Trip mit einer Niederlage

Los Angeles (Kalifornien) - Die San Antonio Spurs haben am Samstag (Ortszeit) ihren Road Trip über fünf Spiele in der National Basketball Association (NBA) mit einer Niederlage beendet. Sie verloren bei den Milwaukee Bucks mit 113:120. Jakob Pöltl verbuchte acht Punkte, sechs Rebounds und je einen Assist, Steal sowie Block in 25:30 Minuten. Indes muss Titelverteidiger Los Angeles Lakers vorerst ohne seinen am rechten Knöchel verletzten Topstar LeBron James auskommen.