15-Jähriger im Bezirk Lilienfeld von Kastenwagen erfasst und getötet

St. Veit/Gölsen/Wien – Bei einem Verkehrsunfall in St. Veit a.d. Gölsen (Bezirk Lilienfeld) ist am Freitagabend ein jugendlicher Passant ums Leben gekommen. Der 15-jährige Wiener war beim Überqueren der B 18 von einem Kastenwagen erfasst worden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Er starb an Ort und Stelle.