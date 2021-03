Deutsche Unionsparteien sacken in Wählergunst weiter ab, Grüne profitieren

Berlin – Die Unionsparteien haben einer Umfrage zufolge in Deutschland weiter deutlich an Zustimmung verloren. Im aktuellen „Sonntagstrend“ des Instituts Kantar für die „Bild am Sonntag“ kommen CDU/CSU noch auf 27 Prozent. Dies sind vier Punkte weniger als in der Vorwoche und neun Punkte weniger als zu Jahresbeginn. Zuletzt waren Korruptionsvorwürfe gegen mehrere Unionsabgeordnete laut geworden, zudem gibt es wachsende Unzufriedenheit mit dem Corona-Management der deutschen Bundesregierung.