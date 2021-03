KAC und Südtirol im ICE-Halbfinale

Klagenfurt – Österreichs Meister KAC und Titelfavorit HCB Südtirol haben den ersten Matchpuck verwertet und stehen im Halbfinale der ICE-Eishockeyliga. Die Klagenfurter gewannen am Sonntag das Heimspiel gegen den VSV mit 4:1 und entschieden die "best of seven"-Viertelfinalserie gegen den Lokalrivalen mit 4:1 für sich. Südtirol siegte in Bozen gegen die Bratislava Capitals mit 3:2 und schaffte ebenfalls mit 4:1 Siegen den Aufstieg.