Baum stürzte in Innsbruck auf Frau: 46-Jährige in Lebensgefahr

Innsbruck – Montagfrüh um 7.45 Uhr stürzte ein Baum in der Ingenieur-Etzel-Straße in Innsbruck um. Eine 46-Jährige, die gerade mit ihrem Sohn auf dem Gehsteig bei den Viaduktbögen entlang ging, wurde getroffen. Sie erlitt schwerste Kopfverletzungen und wurde in die Klinik eingeliefert, wo sie derzeit operiert wird. Der siebenjährige Bub trug laut Polizei Abschürfungen davon und erlitt einen Schock. Der Vater kam zur Unfallstelle und fuhr gemeinsam mit dem Kind in die Klinik.