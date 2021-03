Baum stürzte in Innsbruck auf Frau: 46-Jährige nach OP in kritischem Zustand

Innsbruck – Montagfrüh um 7.45 Uhr stürzte ein Baum in der Ingenieur-Etzel-Straße in Innsbruck um. Eine 46-Jährige, die gerade mit ihrem Sohn auf dem Gehsteig bei den Viaduktbögen entlang ging, wurde getroffen. Sie erlitt schwerste Kopfverletzungen und wurde in die Klinik eingeliefert. Sie wurde am Vormittag operiert, gegen Mittag wurde sie in kritischem Zustand auf die Intensivstation verlegt, sagte Kliniksprecher Johannes Schwamberger.