Baum stürzte in Innsbruck um: Frau wurde schwer verletzt

Innsbruck – Montagfrüh um 7.45 Uhr stürzte ein Baum in der Ingenieur-Etzel-Straße in Innsbruck um. Eine Frau wurde getroffen. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde in die Klinik eingeliefert. Details zur Identität der Schwerverletzten gab es vorerst nicht. Erste Informationen, wonach ein Kind ebenfalls verletzt worden sei, konnten Polizei und Leitstelle nicht bestätigen.