In Innsbruck von Baum getroffen: Zustand von Frau (46) weiter kritisch

Innsbruck – Montagmorgen, 7.40 Uhr, in der Landeshauptstadt schneit es. Eine 46-Jährige begleitet ihren sieben Jahre alten Sohn zur Schule, ihre Route führt durch die Ingenieur-Etzel-Straße. An der Kreuzung mit dem Klara-Pölt-Weg passiert das Unglück: Eine 17 Meter hohe Robinie stürzt um. Der Baum trifft die Frau. Sie wird schwer am Kopf verletzt, kurze Zeit später an der Innsbrucker Klinik operiert. Dort liegt sie seitdem auf der Intensivstation, schwebt nach wie vor in Lebensgefahr. Der Bub zieht sich, wie durch ein Wunder, lediglich leichte Abschürfungen zu. Er erleidet einen Schock.