14 Jahre nach seinem Verschwinden: Kater "Jess" zurück daheim

London – Eine Katze in England ist fast 14 Jahre nach ihrem Verschwinden wieder mit ihren ursprünglichen Haltern vereint worden. Der inzwischen 17 Jahre alte Kater Jess war im Mai 2007 in der Stadt Ryde auf der Isle of Wight verschwunden. „Wir dachten, er wäre für immer verloren“, sagte Katzenbesitzerin Leigh Bateman der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge.