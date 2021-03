Mehr als 600 Demonstranten aus Gefängnis in Myanmar entlassen

Naypyidaw – In Myanmar sind mehr als 600 Demonstranten freigelassen worden, die wegen Protesten gegen den Staatsstreich des Militärs in Haft waren. „Wir haben heute 360 Männer und 268 Frauen aus dem Insein-Gefängnis entlassen“, sagte ein hoher Beamter des berüchtigten Gefängnisses in Yangon am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. In dem südostasiatischen Land hatte das Militär am 1. Februar die Macht übernommen, seitdem wurden mehr als 2.500 Menschen bei Protesten festgenommen.