Jahrhundertsportlerin Moser-Pröll beim Tiefschneefahren schwer verletzt

Österreichs Ski-Legende Annemarie Moser-Pröll hat sich laut einem Bericht der Salzburger Nachrichten beim Tiefschneefahren in Zauchensee einen Bruch des Schienbeinkopfs zugezogen und ist bereits wenige Stunden nach ihrem Unfall am vergangenen Donnerstagabend erfolgreich operiert worden. "Ich habe bei schlechter Sicht eine Kante übersehen, und dann hat es mich so stark hineingestaucht, dass ich zu Sturz gekommen bin", schilderte die 67-Jährige den SN.