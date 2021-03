Zahl der EU-weiten Asylanträge auf Tiefstand seit 2013

Brüssel – 2020 wurden in den 27 EU-Staaten 416.600 Erstanträge auf internationalen Schutz gestellt. So wenige waren es nicht mehr seit dem Jahr 2013. Das teilte die EU-Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mit. Ein Grund für diesen starken Rückgang ist die Corona-Krise. Jeder vierte Antrag wurde in Deutschland gestellt. Daneben gab es bei Betrachtung der absoluten Zahlen in Spanien, Frankreich und Griechenland besonders viele Erstanträge. Im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße führen Zypern, Malta und Griechenland die Liste an. Schlusslicht ist Ungarn.