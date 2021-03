Alles gut über den Sommer bringen: Welche Pflege Ski und Skifelle brauchen

Wenn sich nach einer langen Saison die Steigfelle in die Sommerpause verabschieden sollen, gilt es einiges zu beachten“, sagt Werner Koch von der Tiroler Firma Koch Alpin. Er produziert u. a. unter dem Namen Contour Tourenfelle und ist ein absoluter Fachmann auf dem Gebiet. Für Steigfelle gilt wie für die ganze Tourenausrüstung: vollständig trocken lagern. Am besten in einem kühlen Raum, „besser im Keller als am Dachboden“, sagt Koch. Die Felle sollten auch noch lichtgeschützt gelagert werden, am besten in dem Packsack, der bei jedem Fell dabei ist.