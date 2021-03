27-Jähriger bei Einbruch in Baucontainer in Hall auf frischer Tat ertappt: Festnahme

Hall i. T. – Ein 27-Jähriger ist am späten Mittwochabend bei einem Einbruchsdiebstahl in Heiligenkreuz auf frischer Tat ertappt worden. Gegen 23.20 Uhr hatte ein Anrainer der Polizei gemeldet, dass in einem Baucontainer in der Reimmichlstraße in Hall der Lichtkegel einer Taschenlampe zu sehen sei.