"Blühende Inseln" in Innsbruck: Stadt bittet Hobbygärtner um Mithilfe

„Garteln vor der Haustüre ist wörtlich gemeint. Jede und jeder kennt mit Sicherheit in der Nähe des eigenen Wohnortes Plätze, wo man sich vielleicht beim Vorbeigehen schon einmal gedacht hat: da wäre eine Blumenwiese schön. Genau dafür haben wir die Aktion ins Leben gerufen“, freut sich Bürgermeister Georg Willi (Grüne). Das soll die Stadt auch grüner machen. „Im dicht verbauten Gebiet wirkt sich jedes Plus an Begrünung positiv auf die städtische Ökobilanz aus. Daher ist das Projekt auch im Hinblick auf unsere Bemühungen zur Eindämmung der Klimaerwärmung nicht zu unterschätzen“, erklärt Umweltstadträtin Uschi Schwarzl (Grüne). Auch für Insekten wie Bienen seien mehr blühende Inseln in der Stadt als Nahrungsquelle und Lebensraum wichtig.