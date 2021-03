Nach Impfung: Schwangere geben laut Studie Antikörper an Babys weiter

Boston – Schwangere Frauen geben einer US-Studie zufolge nach einer Corona-Impfung Antikörper an ihr Baby weiter. Später könne es diese auch über die Muttermilch bekommen. Bei den schwangeren und stillenden Frauen selbst führe die Impfung zudem „hochwirksam" zur Bildung von Antikörpern, schrieben Wissenschafter verschiedener US-Universitäten in einer am Donnerstag im Fachjournal „American Journal of Obstetrics and Gynecology" veröffentlichten Studie.