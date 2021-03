US-Behörde wirft Tesla wiederholte arbeitsrechtliche Verstöße vor

Washington – Der US-Elektroautobauer Tesla ist wegen eines Anti-Gewerkschaft-Tweets seines Chefs Elon Musk und anderer arbeitsrechtlicher Verstöße in den USA zur Rechenschaft gezogen worden. Die Arbeitnehmerschutzbehörde National Labor Relations Board NLRB stufte in einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Urteil unter anderem die Entlassung eines Mitarbeiters als illegal ein, der sich für die Gründung einer Gewerkschaft eingesetzt hatte.