Netanyahus Likud stärkste Partei, aber Block ohne Mehrheit

Jerusalem – Die rechtskonservative Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist als stärkste Einzelpartei aus der Parlamentswahl in Israel hervorgegangen. Nach Auszählung aller Stimmen stand am Freitag jedoch fest: Keiner der Blöcke - weder die Netanyahu-Unterstützer noch seine Gegner - kommen auf die notwendige Mehrheit von 61 Sitzen im Parlament (Knesset). Der Likud (31 Sitze) erreicht gemeinsam mit seinen Partnerparteien nur 52 Mandate.

Es handelte sich um die bereits vierte Parlamentswahl innerhalb von nur zwei Jahren. In dem Land stehen nun erneut schwierige und langwierige Gespräche über die Bildung einer Regierung an. Eine weitere Neuwahl noch in diesem Jahr ist nicht ausgeschlossen. Das offizielle Endergebnis wird am kommenden Mittwoch veröffentlicht. (APA)