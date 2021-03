Zwei Tourengeher in Schmirn von Lawine verschüttet

Schmirn – Am Freitag kam es in Schmirn gegen 12.40 Uhr zu Lawinenabgängen, bei denen zwei Tourengeher verschüttet wurden. Eine Gruppe von drei Männern war auf einer Skitour durch das Wildlahnertal zur Wildlahnerscharte unterwegs und fuhren anschließend in Richtung Schmirn/Toldern ab.