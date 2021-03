Betrunkener Pkw-Lenker verursachte in Rum Unfall mit vier Fahrzeugen

Rum – Am Freitagabend, um 18.20 Uhr, kam es in Rum zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-Jähriger war auf der B171 in Richtung Osten unterwegs, als er zwei Fahrzeuge, die vor ihm abbremsten, zu spät bemerkte. Er prallte mit voller Wucht gegen den Pkw eines 55-Jährigen, dessen Fahrzeug durch die Wucht des Aufpralls auf zwei weitere Pkw geschleudert wurde.