16-Jähriger kam in Wörgl durch Auto zu Sturz: Lenker flüchtete

Wörgl – Auf der Tiroler Straße (B171) bei Wörgl kam es am Freitagabend zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 16-Jähriger gegen 19.45 Uhr als letzter einer Gruppe mit dem Moped von Wörgl Richtung Kundl. Der Jugendliche und ein weiterer vor ihm fahrender Motorradfahrer wollten an einer Kreuzung im Bereich Lahntal nach links abbiegen. Noch vor dem Abbiegemanöver kam von hinten ein Auto und touchierte das Moped des 16-Jährigen, wodurch dieser zu Sturz kam. Der Autolenker setzte seine Fahrt ohne abzubremsen mit weit überhöhter Geschwindigkeit fort, überholte alle Mopedfahrer und bog schließlich in Richtung Autobahn ein.