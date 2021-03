Elf Personen ohne Abstand und Maske: Polizei löste Feier in Radfeld auf

Radfeld – Eine ausgelassene Feier löste die Polizei am Samstagabend in Radfeld auf. Wie die Beamten berichten, ging gegen 20.15 Uhr ein anonymer Anruf ein, der auf das Treffen in einer Scheune bzw. Garage aufmerksam machte. Eine Polizeistreife traf kurz darauf ein und fand elf Personen ohne Mindestabstand und Maske vor. Diese müssen nun mit einer Anzeige nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz rechnen. (TT.com)