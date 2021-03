Beim Messner in Brixlegg gibt es alles – und davon richtig viel

„Wir haben alles, was Sie brauchen, und was wir nicht haben, brauchen Sie nicht." So lautet das Motto vom Messner in Brixlegg. Von Eisenwaren-Raritäten, Schrauben, Besen, Schaufeln, Bauwaren bis hin zu Kuscheltieren. In dem ungewöhnlichen Kaufhaus gibt es alles, was man sich nur denken kann. Maria Messner (nur für das Foto ohne Maske) ist die gute Seele des Geschäfts und führt den Laden in fünfter Generation.

© Böhm Thomas