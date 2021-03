Frühlingshoch Nicole bringt bis zu 25 Grad in Tirol, Abkühlung zu Ostern

Schon am Palmsonntag ist in Tirol kaum mehr etwas von dem kurzen Frühlingsdämpfer am Vortag zu spüren. Nur vereinzelt sind Wolken in Sicht und nach einem kühlen Start steigt das Thermometer am Nachmittag wieder auf milde 10 bis 17 Grad. In der neuen Woche setzt sich der Aufwärtstrend fort: Auch am Montag haben die Wolken kaum eine Chance gegen den strahlenden Sonnenschein im ganzen Land, die Temperaturen knacken bereits die 20-Grad-Marke.