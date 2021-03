Die Amphibien sind los – und werden von Freiwilligen über die Straße gebracht

Wenn man aufmerksam ist, dann fallen einem immer wieder einmal überfahrene Tiere auf Straßen und Wegesrändern auf. Wie wäre es, den Kadaver beim nächsten Mal zu fotografieren? Das klingt jetzt vielleicht befremdlich, kann aber dazu beitragen, dass andere Tiere der plötzliche Verkehrstod an viel befahrenen Strecken künftig nicht mehr ereilt. Florian Heigl und Daniel Dörler haben 2013 das Citizen-Science-Projekt „Roadkill“ an der Universität für Bodenkultur in Wien ins Leben gerufen.