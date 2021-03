Papst ließ inhaftiertem Assange Botschaft zukommen

Wikileaks-Gründer Julian Assange sitzt in London in Haft.

London – Papst Franziskus hat dem in London inhaftierten Wikileaks-Gründer Julian Assange eine persönliche Botschaft zukommen lassen. Sie wurde Assange von einem anglikanischen Pastor übergeben, der im Londoner Gefängnis von Belmarsh als Kaplan tätig ist, berichtete Stella Morris, Lebensgefährtin Assanges, via Twitter am Montag.