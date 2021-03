US-Sängerin Jessica Simpson war mit Coronavirus infiziert

Los Angeles – Die US-Sängerin, Schauspielerin und Autorin Jessica Simpson (40, „Ein Duke kommt selten allein“) war mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilte die dreifache Mutter am Montag (Ortszeit) auf Instagram mit. In dem Posting kündigte Simpson zugleich die Veröffentlichung eines Essays mit dem Titel „Take The Lead“ an, in dem sie über Elternschaft, Selbstakzeptanz und Angstüberwindung schreibt.