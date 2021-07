Gefedert, nicht nur auf dem Geteerten

Innsbruck – Es gibt sehr vieles, was gefällt, und sehr wenig, was missfällt beim C5 Aircross Hybrid, den Citroën seit Kurzem offeriert. Der Plug-in-Hybrid kann mit einem gediegenen Innenraum, einem sensationellen Fahrkomfort, einem hohen Maß an Digitalisierung, einem an Kompaktvans erinnernden Alltagsnutzen und einem Offroad-ähnlichen Auftritt die Nutzer erfreuen. Nur ist er nicht ganz so geländegängig, wie es den Anschein hat: Zwei angetriebene Achsen gibt es für dieses Format trotz der Verwendung zweier Motoren nicht. Beide Aggregate, ein 1,6-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner und ein Elektromotor, wirken gemeinsam auf die Vorderachse – und das recht kräftig: Denn ein Systemdrehmoment von 360 Newtonmetern und eine Maximalleistung von 225 PS drohen damit, ungehemmt auf die Vorderräder einzuwirken.