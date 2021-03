Gut zu wissen: Details zur Ausreise-Testpflicht in Kufstein und Nordtirol

Kufstein, Innsbruck – Ein neuer Stamm der britischen Coronavirus-Variante bereitet den Behörden derzeit Sorge. Die Mutante "B.1.1.7" mit "E484K-Zusatz" tauchte bisher nur vereinzelt in Österreich auf. In Tirol liegen jedoch bereits 216 nachgewiesene Infektionen damit vor – drei Viertel davon in den Bezirken Schwaz (103) und Kufstein (54).