Österreich mit Startnummer 5 im zweiten Semifinale von Song Contest

Wien – Für Vincent Bueno wird es am 20. Mai ernst: An diesem Tag tritt der Sänger im zweiten Semifinale des diesjährigen Eurovision Song Contest in Rotterdam an. Seinen Song „Amen" wird er mit der Startnummer fünf performen, wie am Dienstag bekanntgegeben wurde. Österreich matcht sich mit 16 weiteren Teilnehmerländern, darunter Estland, Tschechien, Island, Serbien und die Schweiz. Zehn Tickets für das große Finale werden vergeben.