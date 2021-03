Tiroler Festspiele am Glungezer: ÖM-Titel im Slalom an Raschner und Sporer

Tulfes – Dominik Raschner und Marie-Therese Sporer haben am Mittwoch am Glungezer die österreichischen Meistertitel im Slalom geholt. In Abwesenheit der absoluten nationalen Slalom-Elite setzte sich Raschner (26) auf seinem Hausberg - im Weltcup bisher nicht in den Punkterängen platziert - 0,23 Sekunden vor Simon Rueland durch.