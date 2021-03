Fusion von Tiroler Suchthilfe-Vereinen soll Beratung optimieren

„Was in Tirol in den letzten 25 Jahren parallel stetig gewachsen ist, ist jetzt unter einem Dach vereinigt", sagt Christian Haring, Obmann des neuen Vereins "Suchthilfe Tirol".

Flächendeckender in allen Tiroler Bezirken, noch niederschwelliger für Beratungssuchende und künftig auch mit einer Telefonnummer ausgestattet. So will der Verein Suchthilfe Tirol künftig agieren. „Auf diese Weise gelingt die schnelle und effiziente Hilfe und das exakte Eingehen auf individuelle Problemstellungen“, betonte Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Es gelte hierfür unbedingt die „Synergien der bereits vorhandenen Vereinsstrukturen bestmöglich zu nutzen“, fügte sie hinzu.