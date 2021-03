Gut zu wissen: So unterscheidet man Bärlauch von giftigen Doppelgängern

Die Blätter des Bärlauchs sind lindgrün, lanzettlich und am Ende spitz zulaufend.

Innsbruck – Bärlauch ist einer der ersten Frühlingsboten, sein Geruch sticht Spaziergängern in Parks und Wäldern bereits in die Nase. Seine Blätter sind nicht nur schmackhaft, sie werden auch als Mittel gegen Atherosklerose und hohen Blutdruck verwendet, ebenso zur Entschlackung. Doch das Gewächs sieht Maiglöckchen und Herbstzeitlosen zum Verwechseln ähnlich, was tödlich enden kann.