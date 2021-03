Tödlicher Absturz in Osttirol: Tourengeher stürzte 150 Meter in die Tiefe

St. Jakob in Defereggen – Mittwochfrüh gegen 7.15 Uhr brachen zwei Einheimische in St. Jakob in Defereggen zu einer Skitour in Richtung Almerhorn, Rieserfernergruppe, auf. Gegen 9.30 Uhr erreichten die 81 und 73 Jahre alten Männer ihr Ziel unterhalb des Einstiegs zur Jägerscharte.